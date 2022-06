NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon sind am Mittwoch in einem generell von Nervosität geprägten Marktumfeld mit klaren Kursgewinnen aufgefallen. Zuletzt zogen sie um 2,3 Prozent auf rund 110 US-Dollar an, während der technologielastige Nasdaq-100 -Index von Schwankungen geprägt nur knapp mit 0,1 Prozent im Plus lag. Im Blick der Anleger des Online-Giganten standen vor allem ermutigende Analystenkommentare.

JPMorgan -Analyst Douglas Anmuth kürzte am Mittwoch zwar wegen der aktuellen Konjunktur- und Konsumsorgen seine Annahmen für US-Internetwerte und damit auch das Amazon-Kursziel auf 175 Dollar. Der Online-Händler bleibt für den Experten aber eine der "Top-Ideen" im Sektor. Das neue Kursziel verspricht immerhin 60 Prozent Aufwärtspotenzial. Nach einem Aktiensplit waren die Titel zuletzt der 100-Dollar-Marke näher gekommen - und damit dem bereinigten Niveau vom April 2020.