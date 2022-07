Unsere letzte Kommentierung zu Cresco Labs überschrieben wir Ende Mai bereits mit „Aktie in Bedrängnis“. Darin thematisierten wir die ambivalenten Zahlen des Unternehmens für das erste Quartal sowie die schwache charttechnische Verfassung der Aktie. Mittlerweile hat sich einiges getan; allerdings hat es sich nicht zum Besseren gewendet…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit setzte Cresco Labs den Weg auf der Unterseite fort. Die Widerstände bei 7,0 US-Dollar und 8,0 US-Dollar blieben ungefährdet, stattdessen gerieten die Unterstützungen bei 6,0 US-Dollar und 5,3 US-Dollar unter Druck und brachen schließlich. Die generierten Verkaufssignale entfalteten gleich ihre Wirkung. Aktuell versucht sich die Aktie in einer Bodenbildung im Bereich von 4,0 US-Dollar / 3,8 US-Dollar. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 5,3 US-Dollar würde das Bodenbildungsszenario voranbringen. Noch besser wäre hingegen eine Bewegung über die 6,0 US-Dollar hinweg. Kurzum. Die zuletzt schwächelnde Umsatzentwicklung soll durch die geplante Übernahme von Columbia Care (sh. letzten Kommentar) durch Cresco Labs wieder angekurbelt werden. Aber noch wurden nicht alle (behördlichen) Klippen des Genehmigungsprozesses von Cresco Labs umschifft. Insofern muss der Vollzug der Übernahme noch abgewartet werden. Aus charttechnischer Sicht gilt: Cresco Labs sollte Rücksetzer unter die 3,8 US-Dollar vermeiden, anderenfalls könnte es noch einmal eng werden.“