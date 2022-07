Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.715 Punkten berechnet, das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Donnerstag.Anleger blicken auf die Inflationsrate der Euro-Zone für den Monat Juni, die am Vormittag veröffentlicht wird. Aufgrund massiver Preissteigerungen in europäischen Nachbarländern wie Frankreich schließen Experten einen Inflations-Anstieg auf bis zu 8,4 Prozent im Jahresvergleich nicht aus. Im Mai hatte die Inflationsrate bei 8,1 Prozent gelegen.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,0440 US-Dollar (-0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9579 Euro zu haben.