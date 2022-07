DAX – Kommt jetzt endlich mal eine Trendwende, oder ein Versuch?

Das Thema Doppelboden ist vom Tisch. Bevor der Euro diesen vollenden konnte, ist er schon wieder an der Abwärtstrendlinie gescheitert. Zuletzt wurden die beiden Tiefs getestet und bislang erfolgreich gehalten. Die Indikatoren helfen nicht weiter, da sie sich im neutralen Bereich bewegen. Eine Entscheidung steht in der kommenden Woche mit großer Wahrscheinlichkeit an. Entweder wird die Abwärtstrendlinie gebrochen (zumindest zur Seite verlassen) oder es wird ein neues Tief generiert.

Genau wie Corona oder Krieg, kann man den Begriff „Abwärtstrend“ so langsam nicht mehr hören. Die Börse ist aber kein Wunschkonzert. Die jüngste Abwärtsbewegung führte den DAX fast an die Tiefs vom März dieses Jahres. Ein leichter Erholungsversuch zum Wochenauftakt konnte nicht gehalten werden, sodass die Abwärtstrendlinie nicht mehr erreicht wurde. Am Donnerstag kam dann ein erneuter Schub nach unten, der aber im Tagesverlauf immerhin mit einer Hammerformation beendet wurde. Diese wurde dann am Freitag mit Mühe bestätigt. Die Divergenzen bei den Indikatoren konnten bislang ihre Wirkung noch nicht entfalten, könnten aber in der kommenden Woche noch wichtig werden. Der MACD-Indikator war zuletzt an seiner Triggerlinie abgeprallt und hat damit ein weiteres, möglicherweise finales Verkaufssignal generiert. Sollten die Vorgaben aus den USA am Montag noch wirken, ist mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Allerdings sind die Umsätze weiterhin auf niedrigem Niveau, weshalb ein Bruch der Trendlinie noch nicht zur Debatte steht.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer