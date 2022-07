M-net schließt Jubiläumsjahr 2021 mit Wachstum ab und treibt Glasfaserausbau konsequent voran (FOTO)

München (ots) - Klimaneutral und erfolgreich



M-net schließt Jubiläumsjahr 2021 mit Wachstum ab und treibt Glasfaserausbau

konsequent voran



- Umsatz steigt im Geschäftsjahr 2021 auf 274 Millionen Euro

- Steigerung der aktiven Kundenanschlüsse auf 507.000

- Anzahl der per Glasfaser (FTTC/FTTB/FTTH) angebundenen Haushalte wächst auf

832.000

- Fortsetzung des Glasfaserausbau-Aktivitäten insbesondere in München, Augsburg

und Bayerisch-Schwaben sowie in ländlichen Bereichen

- Erweiterung des Wholesale-Geschäfts um neue Kooperation mit der Deutschen

Telekom

- Pilotprojekt für die Anbindung von OpenRAN Mikro-Funkzellen mit O2/Telefónica

- M-net ist der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland





Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net blickt auf ein erfolgreichesJubiläumsjahr zurück. Im Geschäftsjahr seines 25-jährigen Bestehens konnte M-netden Umsatz um ein Prozent auf mehr als 274 Millionen Euro steigern. Einvergleichbares Wachstum verzeichnete M-net auch bei den aktivenKundenanschlüssen, die ebenfalls um 1 Prozent auf 507.000 zulegten. Grundlagedafür ist der konsequente Glasfaserausbau in den Regionen München, Augsburg undBayerisch-Schwaben sowie im ländlichen Raum. Auf Basis der nachhaltigenGlasfasertechnologie konnte M-net auch einen weiteren Meilenstein derUnternehmensgeschichte erreichen: Das Unternehmen ist seit dem Geschäftsjahr2021 der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland. ImRahmen eines gemeinsamen Pilotprojekts mit O2/Telefónica arbeitet M-net zudem anzukunftsfähigen Entwicklungen bei der Anbindung von Mobilfunk-Mikrozellen inBallungsräumen.Auch im Geschäftsjahr 2021 setzte M-net den erfolgreichen Wachstumskurs dervergangenen Jahre fort. Grundlage dafür ist der Glasfaserausbau, der weiterkonsequent in den Kernregionen des Unternehmens vorangetrieben wurde: Die Zahlder Haushalte, die per Glasfaser bis zum Kabelverzweiger (FTTC), bis ins Gebäude(FTTB) oder sogar bis in die einzelne Wohnung (FTTH) an das leistungsstarke Netzvon M-net angebunden sind, stieg um fünf Prozent auf 832.000. ImInfrastruktursegment FTTB/H (Glasfaser bis ins Haus beziehungsweise in dieWohnung) betrug das Wachstum sogar mehr als sieben Prozent.So gab der Glasfaserpionier 2021 in München den Ausbau zusätzlicher Stadtgebietegemeinsam mit den Stadtwerken München in der Balanstraße, Laim-Mitte,Bogenhausen-Ost sowie Lerchenau-West bekannt. Insgesamt erhalten hier 20.000weitere Wohn- und Gewerbeeinheiten einen zukunftssicheren und nachhaltigenFTTB/H-Anschluss. Zum Jahresende 2021 waren somit in der Landeshauptstadt mehrals 630.000 Haushalte an das leistungsstarke Glasfasernetz von M-net angebunden.