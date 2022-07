NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stabilisierung am US-Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag wohl fort. Rezessionssorgen werden erneut erfolgreich verdrängt. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial erwartet der Broker IG rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 31 172 Punkte.

Im marktbreiten S&P 500 wird ein Zuwachs von 0,3 Prozent auf 3857 Punkte erwartet. Er liegt etwa 20 Prozent unter dem Rekordhoch vom Januar, und damit just an der Schwelle, ab der Börsianer von einem Bärenmarkt sprechen. Mitte Juni war er mit 3636 Punkten bereits bis auf das Niveau von Ende 2020 zurückgefallen. Auch im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 bestimmten in den vergangenen Monaten die Verkäufer das Geschehen. Mit den von IG taxierten 11 882 Punkten liegt er 29 Prozent unter seinem Höchststand, aber rund 0,2 Prozent über Vortagesniveau.