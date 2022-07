DAX – freundlicher Wochenschluss wieder nur eine Erholung

Nach dem Schock des Unterschreitens des März-Tiefs konnte sich der DAX in der zweiten Wochenhälfte erholen und wieder an die 21-Tage-Durchschnittslinie steigen. Wie in den letzten Wochen auch, war dieser Anstieg allerdings nicht von steigenden Umsätzen begleitet. Allerdings war beim zuvor erfolgten Absturz keine Volumenszunahme zu beobachten. Somit hat es sich nicht um einen finalen Ausverkauf gehandelt. Entsprechend liegt der Verdacht nahe, dass der freundliche Wochenschluss nur als Erholungsbewegung betrachtet werden darf. Ein Erreichen der Abwärtstrendlinie ist daher, ebenso wie eine Trendwende, noch nicht zu erwarten. Da die Indikatoren Kaufsignale gegeben haben oder kurz davor stehen, sollte in der kommenden Woche aber ein Unterschreiten der jüngsten Tiefs nicht erwartet werden.

Dow Jones – verbesserte Lage ohne Nachhaltigkeit

Der Dow Jones hat zuletzt wieder nach oben gedreht, ohne das jüngste Tief zu testen. Sollte die Kraft der Marktteilnehmer ausreichen, den kurzfristigen Trend zu brechen, würde dies nach der Dow-Theorie den Beginn eines neuen Trends bedeuten. Allerdings, und das ist das Problem der letzten Wochen, müsste dazu der Umsatz deutlich anziehen. Die Indikatoren geben hier aktuell keine Unterstützung und bewegen sich im neutralen Bereich. Zunächst muss davon ausgegangen werden, dass der Trend weiter Bestand hat.

Gold – gerät unter Druck als seien alle Probleme gelöst

Es ist nicht etwa so, dass die Inflation zusammengebrochen ist oder der Krieg beendet wurde. Auch die Lieferschwierigkeiten der Industrie werden eher größer als kleiner und die Energiepreise sind auf einem weithin extrem hohen Niveau. Warum also ist keine Flucht in den vermeintlich sicheren Hafen zu beobachten? Der Technische Analyst kann diese Frage naturgemäß nicht beantworten, beobachtet aber, dass die Marktteilnehmer die Flucht derzeit offenbar nicht für nötig erachten oder andere Möglichkeiten sehen. In der vergangenen Woche brach der Preis für das Edelmetall jedenfalls kräftig ein, was die Notierung in den Bereich der alten Unterstützung fallen ließ. Bei den Indikatoren gibt es derzeit widersprüchliche Signale, was kein Zeichen von Stärke darstellt. An den letzten beiden Handelstagen wurde jeweils ein Doji generiert, was für Unsicherheit im Markt spricht. Somit dürfte eine Anstiegsbewegung nur als Erholung betrachtet werden.