10. August 2022 - Evolution Energy Minerals (Evolution oder das Unternehmen) (ASX: EV1, FSE: P77) Evolution freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen feste Zusagen für die Aufnahme von 13 Mio. AUD (vor Kosten) über eine Platzierung von 40.625.000 voll eingezahlten Stammaktien (Neue Aktien) in zwei Tranchen an institutionelle, erfahrene und professionelle Investoren zu einem Preis von 0,32 AUD pro Neuer Aktie (die Platzierung) erhalten hat. Die Platzierung wurde von bestehenden und neuen in- und ausländischen Investoren stark unterstützt.

Verwendung der Erlöse

Die Erlöse aus der Platzierung werden in erster Linie für folgende Zwecke verwendet:

- Abschluss der Front-End-Engineering-Arbeiten und einer aktualisierten endgültigen Machbarkeitsstudie für das unternehmenseigene Graphitprojekt Chilalo (Chilalo);

- Durchführung von Machbarkeitsstudien zur Entwicklung von nachgelagerten Verarbeitungsanlagen;

- Gewinnung von 500 Tonnen Chilalo-Erz zur Vorbereitung einer Sammelprobe für die Produktvermarktung und -qualifizierung;

- Durchführung von Explorationsarbeiten in Chilalo, um oberflächennahes, hochgradiges Material zu gewinnen, das eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit des Projekts ermöglicht;

- Durchführung bestimmter Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung von Chilalo; und

- Betriebskapital und Kosten im Zusammenhang mit der Platzierung.

Platzierung

Die Platzierung erfolgt in zwei Tranchen:

- Tranche Eins: die Ausgabe von 24.281.250 Millionen neuen Aktien an institutionelle, erfahrene und professionelle Anleger zu 0,32 $ pro neuer Aktie (Platzierungsaktien der Tranche Eins), was 15 % des ausgegebenen Kapitals entspricht und etwa 7,77 Millionen $ (vor Kosten) einbrachte; und

- Zweite Tranche: die Ausgabe von 16.343.750 neuen Aktien zu $0,32 pro neuer Aktie, um $5,23 Millionen aufzubringen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens, bestehend aus:

Die Ausgabe von 10.038.610 neuen Aktien zu $0,32 pro neuer Aktie an ARCH Sustainable Resources Fund LP ( ARCH ), die es ARCH ermöglichen wird, seine 24,7%ige Beteiligung an Evolution zu halten;

Die Ausgabe von 5.922.640 Neuen Aktien an professionelle und erfahrene Anleger; und

Die Ausgabe von 312.500 neuen Aktien an Direktoren der Gesellschaft.

Die Aktien der ersten Tranche werden im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben. Die Aktien der ersten Tranche werden voraussichtlich am 17. August 2022 abgewickelt.

Die im Rahmen der zweiten Tranche der Platzierung auszugebenden neuen Aktien werden vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre der Gesellschaft ausgegeben, wobei die Hauptversammlung voraussichtlich am 26. September 2022 stattfinden wird.

Der Ausgabepreis von $0,32 für die neuen Aktien entspricht einem Abschlag von 16,9 % auf den letzten an der ASX gehandelten Kurs der Evolution-Aktien von $0,385 und einem Abschlag von 16,6 % auf den volumengewichteten Fünf-Tages-Durchschnittskurs der Evolution-Aktien zum Handelsschluss am 5. August 2022 von $0,384. Neue Aktien, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, sind ab ihrem jeweiligen Ausgabedatum in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bestehenden Aktien.

Der geschäftsführende Direktor von Evolution, Phil Hoskins, sagte dazu: “Wir freuen uns über die Unterstützung durch neue und bestehende Investoren, insbesondere über die Aufnahme einer Reihe institutioneller Anleger in das Aktienregister von Evolution. Mit dem Abschluss der Platzierung ist Evolution gut positioniert, um unsere Strategie, ein vertikal integrierter Anbieter von nachhaltigen Graphitprodukten zu werden, energisch voranzutreiben. Wir sind bestrebt, die Chilalo-Graphitmine so bald wie möglich in Betrieb zu nehmen und nachgelagerte Verarbeitungsanlagen zu errichten, um expandierbaren Graphit und Graphitfolie unter Verwendung von Chilalos Grobflockengraphit und Batterieanodenmaterialien unter Verwendung von Chilalos Feinflockengraphit herzustellen.”

“Wir freuen uns, dass ARCH, die derzeit einen Anteil von 24,7 % an Evolution hält, sich verpflichtet hat, an der Platzierung teilzunehmen, um ihren Anteil von 24,7 % aufrechtzuerhalten, was ihr Vertrauen in die Strategie von Evolution und die Arbeitsprogramme, die für die Umsetzung dieser Strategie von zentraler Bedeutung sind, widerspiegelt.”

Vorläufiger Zeitplan für die Kapitalerhöhung

Event Time Bekanntgabe der Platzierung 10. August 2022 Abrechnungstermin für die Tranche Eins der Platzierungsaktien 17. August 2022 Zuteilung der Aktien der ersten Tranche der Platzierung 18. August 2022 Aufnahme des Handels mit Aktien der ersten Tranche der Platzierung 19. August 2022 Veröffentlichung der Bekanntmachung der Versammlung an der ASX 23. August 2022 Außerordentliche Hauptversammlung (EGM) zur Genehmigung der neuen Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche der Platzierung ausgegeben werden sollen 26. September 2022 Abrechnung der zweiten Tranche der Platzierung 03. Oktober 2022 Zuteilung von neuen Aktien im Rahmen der zweiten Tranche der Platzierung 04. Oktober 2022, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre auf der EGM Normaler Handel für die im Rahmen der zweiten Tranche der Platzierung ausgegebenen Neuen Aktien 05. Oktober 2022

Die oben genannten Daten sind nur indikativ und können sich ändern. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diesen vorläufigen Zeitplan jederzeit zu ändern und insbesondere (vorbehaltlich des Corporations Act und der ASX Listing Rules) die Kapitalerhöhung ohne vorherige Ankündigung abzusagen.

Weitere Informationen

Canaccord Genuity (Australia) Limited und Ashanti Capital Pty Ltd agieren als Joint Lead Manager im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Evolution zur Veröffentlichung freigegeben.

Bitte beachten Sie:

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Phil Hoskins

Managing Director

phoskins@ev1minerals.com.au

T: +61 8 9200 4960

Michael Bourguignon

Executive Director

mbourguignon@ev1minerals.com.au

T: +61 8 9200 4960

Andrew Rowell

White Noise Communications

andrew@whitenoisecomms.com

T: +61 400 466 226

Eva Reuter (Europe)

Dr Reuter Investor Relations

e.reuter@dr-reuter.eu

T: +49 69 1532 5857

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Die Evolution Energy Minerals Aktie an der Börse Frankfurt hat ein Minus von -6,62 % auf 0,254EUR erreicht.