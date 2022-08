Im seit dem Jahreswechsel laufenden Abwärtstrend stoppte die Abwärtsbewegung erst Anfang Juli um 20,00 Euro in der Jenoptik-Aktie, zeitweise gelang es in der abgelaufenen Woche an 24,14 Euro zuzulegen. Zwar konnte zeitweise der 50-Tage-Durchschnitt überwunden werden, allerdings fehlen die Notierungen zum Anfang dieser Woche wieder darunter zurück. Die Hoffnung auf eine nicht so starke Zinsanhebung im September in den USA schob die Aktienmärkte im heutigen Handelsverlauf dynamisch nach oben an und führte auch bei Jenoptik zu einem deutlichen Kurssprung von annähernd neun Prozent. Ein Ausbruch über die aktuellen Monatshochs könnte demnach eine weitere Kaufwelle bereithalten.

Augusthochs im Fokus

Sobald es gelingt die Augusthochs bei 24,14 Euro dynamisch zu überwinden, könnte bei der Jenoptik-Aktie ein Ansturm auf die im Juni gerissenen Kurslücken einsetzen, dies wäre dann mit Kursgewinnen an 25,04 und 25,80 Euro verbunden. Eine überschießende Welle könnte sogar darüber in den Bereich von 26,90 Euro aufwärts reichen und würde sich für ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis sehr gut anbieten. Ein bärisches Szenario trifft dagegen unterhalb von 22,00 Euro auf Tageschlusskursbasis ein, dies würde die Annahme weiterer Rücksetzer zunächst auf 21,42 und darunter 20,78 Euro klar befeuern.