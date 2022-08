Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- Auftragseingang: 2,46 Mrd. Euro / + 2 Prozent- Umsatz: 2,20 Mrd. Euro / + 11 Prozent- EBIT: 162 Mio. Euro / EBIT-ROS: 7,4 Prozent- Gezielte Investitionen in den weiteren Ausbau der strategischenHandlungsfelder- Prognose für das Gesamtjahr 2022 bestätigtDie Jungheinrich AG blickt auf ein ordentliches erstes Halbjahr desGeschäftsjahres 2022 zurück. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen infolge desRussland-Ukraine-Krieges sowie der andauernden Corona-Pandemie und den darausresultierenden Störungen der Lieferketten konnte der Intralogistik-KonzernAuftragseingang und Umsatz steigern. Der wertmäßige Auftragseingang verbessertesich im Berichtszeitraum um 2 Prozent auf 2.461 Mio. Euro (Vorjahr: 2.419 Mio.Euro). Der Konzernumsatz stieg um 11 Prozent auf 2.202 Mio. Euro (Vorjahr: 1.988Mio. Euro). Deutlich erhöhte Material- und Logistikkosten belasteten dasoperative Ergebnis, dennoch konnte Jungheinrich ein nur leicht unter dem Vorjahrliegendes EBIT von 162 Mio. Euro erzielen (Vorjahr: 169 Mio. Euro). DieUmsatzrendite EBIT-ROS lag mit 7,4 Prozent wie erwartet unter dem Wert desVorjahreszeitraumes (8,5 Prozent). "Jungheinrich hat im ersten Halbjahr 2022trotz herausfordernder Marktbedingungen ein robustes Ergebnis erwirtschaftet",erklärt Dr. Lars Brzoska, Vorstandsvorsitzender der Jungheinrich AG. "DerRussland-Ukraine-Krieg und die tiefgreifenden Störungen der weltweitenLieferketten mit massiven Steigerungen bei den Materialkosten haben ein hohesMaß an Unsicherheit im Markt verursacht, dennoch konnte Jungheinrich in diesemwidrigen Umfeld seinen Auftragseingang steigern und ein gutes Umsatzwachstumerzielen. Wesentlicher Treiber für den höheren Konzernumsatz war das Neugeschäftmit sehr guten Zuwächsen insbesondere bei Automatiksystemen. Merklich zumUmsatzplus trugen auch unser Miet- und Gebrauchtgerätegeschäft sowie dasGeschäftsfeld After Sales bei", so Dr. Brzoska.Zur Sicherstellung seiner Lieferfähigkeit hat Jungheinrich im ersten Halbjahrbewusst den Aufbau von Vorräten forciert. Aufgrund des stark gestiegenen WorkingCapital ging die erstmals von Jungheinrich ausgewiesene neue SteuerungskennzahlFree Cashflow auf minus 270 Mio. Euro (Vorjahr: plus 84 Mio. Euro) zurück. ImRahmen der Strategie 2025+ treibt Jungheinrich insbesondere dieWeiterentwicklung von Energiespeichersystemen basierend auf derLithium-Ionen-Technologie voran. Einen Schwerpunkt legt das Unternehmen dabeiauf die Optimierung der Konstruktion neuer Flurförderzeuge, wie sie Jungheinrichbei seinen Lithium-Ionen-integrierten Fahrzeugen der POWERLiNE schon umgesetzthat. Digitale Produkte, die Automatisierung von Flurförderzeugen sowie die