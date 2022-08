Analystenurteile bewegten ebenfalls. Die britische Großbank HSBC sprach eine Kaufempfehlung für Fresenius aus. Das arg gebeutelte Papier des Krankenhausbetreibers und Herstellers medizinischer Produkte gewann 0,8 Prozent. Das Analysehaus Jefferies strich sein "Underperform"-Urteil für SMA Solar , was der Aktie ein Plus von 3,1 Prozent bescherte. Zudem äußerte sich das Bankhaus Metzler positiv zu dem Unternehmen./ck/mis

Unter den Einzelwerten stehen Freenet, Patrizia, Jungheinrich und Knorr-Bremse im Blick. Der Mobilfunk-Anbieter Freenet erhöhte nach guten Geschäften im zweiten Quartal die Prognose für das operative Jahresergebnis, was den Aktien im MDax ein Plus von 1,3 Prozent bescherte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitag mit Elan in Richtung 13 800 Punkten geklettert. "Dank des nachlassenden Inflationsdrucks haben sich die Erwartungen an die nächste Sitzung der US-Notenbank im September in den vergangenen Tagen deutlich nach unten verändert", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die weiter positive Anlegerstimmung. Ein geringerer Zinsschritt um 50 statt um bisher erwartete 75 Basispunkte erscheine zunehmend möglich. Davon gehe inzwischen eine knappe Mehrheit der Experten aus.

