Nun ist es endlich soweit: Finlay Minerals ( WKN A2H7W9 / TSX FYL ) hat die auf mehrere Jahre ausgelegte Genehmigung für seine Silver Hope-Liegenschaft erhalten, die es u.a. ermöglicht, das Explorationsbohrprogramm 2022 auf dem Projekt durchzuführen. Die Vorbereitungen im Feld sollen in den kommenden Wochen beginnen und Finlay rechnet damit, die Bohrungen im September in Angriff nehmen zu können.

Die aussichtsreiche Liegenschaft befindet sich rund 70 Kilometer südöstlich der Stadt Houston in British Columbia und kann das ganze Jahr über auf der Straße erreicht werden. Sie liegt in einem äußerst höffigen Gebiet, indem sich sowohl produzierende als auch ehemals produzierende Mine aber auch fortgeschrittene Explorationsprojekte befinden.

Finlay zielt mit dem geplanten und auf 2.00 Meter ausgelegten Bohrprogramm sowohl auf Silber-, Kupfer- und Goldvererzung im Stil der historischen Equity Silver-Mine ab als auch auf porphyrische Kupfer-, Gold- und Molybdänvererzung – und zwar in zahlreichen Zielgebieten auf der Liegenschaft.

Das Unternehmen will mit den ersten Bohrungen besonders aussichtsreiche, bislang nicht mit Bohrungen untersuchte Ziele innerhalb der Zonen Equity East und Allin untersuchen. Beide weisen kombinierte geochemische Multielement- und geophysikalische Anomalien auf (die Daten wurden mit luftgestützten magnetischen und bodeninduzierte Polarisationsmessungen erhoben), die eng mit dem Goosly Intrusive Complex (GIC) in Verbindung stehen. Die ehemalige Tagebau- und Untertagemine Equity Silver befindet sich am westlichen Rand der magnetischen Hochanomalie, die als GIC interpretiert wird.

Die Folgebohrungen in der Zone Gaul entlang des Haupttrends werden auf die neigungsabwärts und südlich entlang des Streichens verlaufende mineralisierte Zone abzielen. Die geplanten Bohrlöcher werden an die historischen Bohrlöcher 88TG-26, 88TG-30 und 87TG-24 anschließen, für die dem Unternehmen keine Untersuchungsdaten vorliegen und die nur Abschnitte aufweisen.

Fazit: Es hat länger gedauert als gedacht, doch jetzt kann Finlay Minerals auf der Silver Hope-Liegenschaft endlich aktiv werden. 2021 hatte Finlay auf dem Silver Hope Main Trend sein Bohrprogramm mit drei hervorragenden Bohrlöchern in der Zone Gaul abgeschlossen. Sie bestätigen eine oberflächennahe Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung mit ausgezeichneten Mächtigkeiten und Gehalten, wie etwa SH21-09 (das südlichste Loch in der Gaul-Zone) mit 76,57 Metern mit einem Gehalt von 0,45 % Kupfer, 14,6 g/t Silber und 0,14 g/t Gold (0,69 % CuEq). Wir hoffen, dass Finlay diesen Erfolg wiederholen kann und bleiben auf jeden Fall am Ball.

