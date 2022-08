Düsseldorf (ots) - In Düsseldorf-Golzheim realisiert Quantum ein modernes

Büro-Projekt auf mehr als 6.000 m². Es setzt besonders auf Nachhaltigkeit. Jetzt

wurde Richtfest gefeiert.



Auf dem Gelände des ehemaligen "Haus der Metalle" in Düsseldorf-Golzheim steht

der Rohbau für ein neues Bürogebäude. Quantum realisiert hier mit dem Projekt

BON5 rund 6.000 m² Büromietfläche, die einen besonderen Fokus auf modernes

Arbeiten und Nachhaltigkeit legen. Am Dienstag wurde Richtfest für den Neubau

gefeiert.





Der Neubau an der Ecke Am Bonneshof / Wilhelm-Bötzkes-Straße umfasst 8 Geschosseund eine 2-geschossige Tiefgarage. Die Büroflächen können durch die zukünftigenMieter flexibel aufgeteilt und angepasst werden. Je nach individuellenAnforderungen werden die Flächen als z.B. Einzel-, Gruppen-, oder moderneOpenSpace-Büros ausgebaut. Im 4. und 6. OG entstehen außerdem großeDachterrassen. Entwürfe und Planung von BON5 stammen von Störmer Murphy andPartners Architekten aus Hamburg."Das Besondere an dieser Aufgabe ist nicht allein die Schaffung einer neuenArbeitswelt, die allen flexiblen Anforderungen einer "post-pandemischen" Weltgerecht wird. Vielmehr ist es der Standort Golzheim / Am Bonneshof. Ein sehrheterogenes städtebauliches Umfeld mit einer Mischnutzung aus Büros undWohnungen, sogar Restaurants. Das erfordert die richtige Architektursprache:selbstbewusst, aber mit der richtigen Lautstärke", sagt Martin Murphy, Partnerbei Störmer Murphy and Partners ."In Puncto Nachhaltigkeit lässt BON5 keine Wünsche offen. Es wird alsNiedrigenergiehaus im KfW55-Standard errichtet und wird dasDGNB-Nachhaltigkeitszertifikat in Gold tragen. Die Wärmeversorgung der Büroserfolgt über Fernwärme, die Flachdächer werden zu großen Teilen begrünt", sagtFrank Bohlander, Geschäftsführer von Quantum .Auch nachhaltige Mobilität fördert das Projekt: Die 69 Tiefgaragen-Stellplätzewerden zum Großteil mit E-Auto-Ladestationen ausgestattet. Für Fahrradfahrerentstehen 42 Stellplätze sowie Duschen in jeder Büro-Etage.Die Fertigstellung ist für das 3. Quartal 2023 geplant. Mehr Informationen fürMietinteressenten unter https://bonneshof5.de/