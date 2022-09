75 Basispunkte - die höchste Zinserhöhung der EZB-Geschichte ist beschlossene Sache. Mit ihrer historischen Entscheidung stemmt sich die Zentralbank gegen die Rekordinflation im Euroraum. Damit steigt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, auf 1,25 Prozent. Die EZB stellte zugleich weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten in Aussicht.

"Natürlich sind noch nicht alle Zentralbanken in der Phase des "dovish pivot", und die EZB hat gerade erst begonnen", schreibt Marktanalyst Craig Erlam vom Finanzdienstleister Oanda. "Die heutige Zinserhöhung ist erst die zweite in diesem Zyklus und wird den Einlagensatz zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt über Null bringen. Es ist noch ein weiter Weg, um die Inflation in den Griff zu bekommen, was eine Anhebung um 75 Basispunkte umso vernünftiger macht."