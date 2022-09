Die Erfolgsgeschichte der Bluebird-Kupfer-Gold-Entdeckung von Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) im australischen Northern Territory nimmt an Dynamik zu. Die beiden jüngsten Bohrlöcher (BBDD0013 und BBDD0015) lieferten erneut mächtige Abschnitte mit extrem hochgradigen Kupfer-Gold-Sulfid-Abschnitten mit bis zu 54,5 % Kupfer und Goldgehalten von bis zu 39 g/t!



Insbesondere zeigen die Bohrungen, dass sich der Erzkörper inzwischen bis in eine Tiefe von 250 m verfolgen lässt und darüber hinaus weiteres Potenzial zur Tiefe hin besteht. Zwei weitere Bohrungen (BBDD0016 & 0017) sind bereits abgeschlossen. Auch diese Bohrungen haben mächtige Hämatit- und sichtbare Kupfersulfidmineralisierung durchschnitten, allerdings steht die Laborauswertung noch aus.

Studie: Australisches Goldprojekt von De Grey Mining soll 540.00 Unzen pro Jahr fördern

Ein alter Goldinvest.de-Favorit De Grey Mining (WKN 633879) hat mit der Vorlage einer vorläufigen Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Mallina in Western Australia eine wichtige Hürde auf dem Weg zum Goldproduzenten genommen. Wir hatten das erste Mal über De Grey berichtet, als das Unternehmen noch ein Explorer im Frühstadium war und die Aktie bei 0,04 Euro notierte. Nach der spektakulären Goldentdeckung Hemi kostet eine De Grey Aktie mittlerweile 0,654 Euro, was ein Plus von 1.535% darstellt. Und wie es scheint, läutet De Grey nun die nächste Entwicklungsstufe ein.

Neuer CEO von NV Gold plant Bohrungen auf sechs Projekten in Nevada

Unter Führung des frisch gebackenen CEOs John Seaberg hat NV Gold Corporation (TSXV:NVX; FRA: 8NV) aus seinem umfangreichen Portfolio in Nevada sechs Projekte mit höchster Priorität ausgewählt und plant deren systematische Erkundung in den kommenden Monaten. Der Starttermin ist bereits für Ende September auf dem Projekt Sandy vorgesehen. Konkret plant NV Gold dort zwei bis vier Reverse-Circulation-Löcher mit einer Gesamtlänge von 600 m. Gebohrt wird eine signifikante IP-Anomalie in Verlängerung von früheren erfolgreichen Bohrlochabschnitten.

Camino Minerals: Lourdes-Entdeckung mit abermals hohen Kupfergehalten bestätigt

Schon im Juli hatte Kupferexplorer Camino Minerals (TSXV COR / WKN A116E1) bestätigt, dass es sich bei der Lourdes-Zone auf dem Kupferprojekt Los Chapitos um eine Neuentdeckung handelt und unter anderem 65,2 Meter mit 0,70% Kupfer gemeldet. Die jetzt vorgelegten, letzten Ergebnisse der Bohrsaison 2022 erbrachten noch einmal breite Vererzungsabschnitte mit starken Kupfergehalten!

Fancamp trifft 98 m mit verbreiteter Kupfermineralisierung auf dem Stoke-VMS-Projekt

Fancamp Exploration Ltd. (TSXV: FNC; FRA: 3F9) hat bei gezielten Bohrungen in einer bekannten Vererzungszone auf dem VMS-Projekt Stoke in den Eastern Townships von Quebec (Abbildung 1) die bisher breiteste Kupfermineralisierung seit Beginn der Erkundung entdeckt. Rajesh Sharma, President und Chief Executive Officer von Fancamp nannte die Ergebnisse “positiv und nachhaltig“.

Brixton Metals-Partner Pacific Bay startet Earn-In auf Atlin Goldfields-Projekt

Der Earn-In-Partner von Brixton Metals (TSX-V: BBB, FRA: 8BX1), Pacific Bay Minerals Ltd. (TSXV: PBM), hat mit Bohrungen auf dem Projekt Atlin Goldfields in der Nähe der Stadt Atlin im Norden von British Columbia begonnen. Das Ziel ist das hochgradige Goldadersystem Yellowjacket. Pacific Bay besitzt die Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung am Grundstück von Brixton Metals Corporation.

HIVE Blockchain: Sind die Vorbehalte des Marktes berechtigt?

In seinem jüngsten Produktionsbericht zu den Ergebnissen vom August 2022 hat sich HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA) auch ausführlich zur Frage der aktuellen Bewertung seiner Aktie durch die Anleger an den internationalen Börsen geäußert. Dabei ist das Unternehmen der Meinung, dass der Markt schon seit rund einem Jahr nicht gewillt ist, dem Unternehmen trotz seiner wirtschaftlichen Erfolge ein Premium zu gewähren.

Auf Goldkurs: Sitka liefert 146,6 Meter mit 0,90 g/t Gold ab!

Sitka Gold Corp. (CSE: SIG; FRA: 1RF; OTCQB:SITKF) baut seine Blackjack-Entdeckung auf seinem RC-Goldprojekt im Yukon systematisch weiter aus. Erste Ergebnisse von Stepout-Bohrungen untermauern erneut die potenzielle Größe und den Reichtum der Blackjack-Zone sowie eines etwa 2 km x 500 m großen Erweiterungskorridors (siehe Abbildung 1).Insgesamt hat Sitka in diesem Sommer 16 Diamantbohrungen auf einer Gesamtlänge von 5.250 Meter niedergebracht.

Element 29: Mehrere Hundert Meter Kupfervererzung nachgewiesen!

Um 6,6% ist die Kupferproduktion in Peru im August gefallen, nachdem die Produktion von gleich zwei der größten Minen des Landes hinter den Erwartungen zurückblieb. Das ist kein Einzelfall, weltweit nicht. Neue Kupfervorkommen werden u.a. angesichts immer schwieriger auszubeutender Vorkommen und sinkender Gehalte auf älteren Minen bei einem angesichts des Megatrends Elektrifizierung gleichzeitig stark steigenden Bedarf also immer wichtiger.

Auf der Zielgeraden: EcoGraf erhält wichtige Genehmigung für Batterie-Anoden-Fabrik

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) hat eine weitere Hürde auf dem Weg zum Bau der ersten Fabrik für Batteriegraphit ohne giftige Flusssäure genommen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat ein in der Planung verpflichtend zu beteiligendes unabhängiges Expertengremium (Joint Development Assessment Panel (JDAP)) am 6. September 2022 den Antrag des Unternehmens für die Entwicklung der neuen EcoGraf™ Battery Anode Material (BAM) Anlage in Westaustralien genehmigt. Im Entscheidungsgremium vertreten waren technische Experten und gewählte Mitgliedern der Kommunalverwaltung.

Askari Metals: Weitere Gold- und Kupferfunde auf dem Horry-Projekt

Durch die Entnahme von weiteren Bodenproben hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) auf dem Horry-Kupfer-Gold-Projekt den geologischen Fußabdruck für die vorhandene Kupfer- und Goldmineralisierungen deutlich erweitern können. Die Bodenproben weisen auf bis zu 655 ppb Gold und bis zu 152 ppm Kupfer. Dadurch konnte vor allem die Kupfermineralisierung auf Gebiete ausgedehnt werden, die bislang noch nicht als mineralisiert galten.Recht erfolgreich stellt sich damit die jüngst abgeschlossene Explorationsphase auf dem Horry-Projekt dar.

