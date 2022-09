JPMORGAN stuft Glencore auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 640 auf 690 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für den Eisenerz-Abbau in diesem und dem kommenden Jahr seien gedämpft, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Preisannahmen für das Rohmetall, das aber im Portfolio von Glencore keine Rolle spiele. Der Minenkonzern bleibt wegen seiner Fokussierung auf Kohle oder andere Industriemetalle sein "Top Pick" im Sektor./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 19:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2022 / 20:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Glencore Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -3,36 % auf 5,026EUR erreicht.



