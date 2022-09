Bei den Aktien wartete eine Continental mit einer negativen News auf: im Bereich der Klimaanlagen wurde sich augenscheinlich nicht an gegebene Qualitätsstandards gehalten. Dies wird nun geprüft, führte aber bereits in der Vorwoche zu stärkeren Abgaben. Die Aktie ist damit auf einem Mehrjahrestief verankert, ähnlich wie der Batteriehersteller Varta. Dort verlor man den alleinigen Zulieferervertrag für Apple und hat dort mit Samsung SDI bei den AirPods die direkten Konkurrenten im "Boot".

Der DAX verarbeitet die Jahrestiefs, die wir erst am Freitag neu definiert hatten. Dabei startet der XETRA-Handel genau an dieser Schwelle und legte in der ersten Tageshälfte dynamisch zu. Zum Mittag zeigt sich jedoch ein Rücklauf am Markt, der nun wieder Schwäche andeutet und zu neuen Verlaufstiefs führen könnte.

