Mindset Pharma vergibt Lizenz zur strategischen Nutzung geistiger Eigentumsrechte an Cybin

Toronto, Ontario—27. September 2022 – Mindset Pharma Inc. (CSE: MSET) (FWB: 9DF) (OTCQB: MSSTF) („Mindset“), ein Unternehmen, das nach Arzneimitteln forscht und neuartige, optimierte psychedelische und nicht-psychedelische Medikamente der nächsten Generation zur Behandlung von neuropsychiatrischen und neurologischen Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt, hat heute den Abschluss einer exklusiven Lizenzvereinbarung bekannt gegeben, die der Firma Cybin Inc. (NEO: CYBN) (NYSE, Amerika: CYBN) den Erwerb der geistigen Eigentumsrechte an einer Teilgruppe der präklinischen Wirkstoffe von Mindset zusichert (die „Vereinbarung“). Im Rahmen der Vereinbarung erhält Cybin die Lizenz, über die geistigen Schutzrechte an präklinischen Wirkstoffen aus Mindsets Wirkstofffamilie 1 zu verfügen. Ausgenommen davon ist Mindsets psychedelischer Leitkandidat MSP-1014.

„In den letzten zwei Jahren ist Cybin zu einer führenden Entwicklungsorganisation für psychedelische Arzneimittel herangewachsen und wir freuen uns, dass unsere neuartigen präklinischen Wirkstoffe als potenzielle Unterstützung der Forschungs- und Entwicklungspipeline dieser Firma anerkannt wurden. Unsere beiden Unternehmen haben dasselbe Endziel: die Entdeckung und Entwicklung neuer, überlegener Therapiemöglichkeiten auf Psychedelikabasis, um den Bedürfnissen der Patienten noch besser gerecht zu werden“, meint James Lanthier, CEO von Mindset Pharma. „Diese Lizenzvereinbarung – die zweite Vereinbarung dieser Art, die Mindset abschließt, um seine Innovationen bis zur klinischen Studie weiterzuentwickeln – ist ein weiteres Beispiel für Mindsets Erfolg bei der Umsetzung seiner wissenschaftlichen und geschäftlichen Strategien. In Verbindung mit unserer bestehenden Kooperation können wir von Mindset nun quasi mehrere ‚Torschüsse‘ für die Vermarktung unserer Innovationen absetzen. Und unsere vor kurzem angekündigten neuen Wirkstofffamilien bergen noch zusätzliches Potenzial.“