Canada Nickel gibt Projekt-Update und kündigt Darlehensfazilität in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an

"Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, die Machbarkeitsstudie für Crawford bis zum Jahresende abzuschließen. Die Arbeiten an der Studie sind zu etwa 85 % abgeschlossen und das Unternehmen ist zuversichtlich, was das Ergebnis betrifft. Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, die Arbeiten im Anschluss an die Machbarkeitsstudie in Bezug auf die Genehmigung und das detaillierte Engineering durchzuführen, was für uns in den kommenden Wintermonaten von Vorteil ist, und ermöglicht es uns, weiterhin gut finanziert zu sein, während wir das Projekt aggressiv vorantreiben", sagte Mark Selby, Chairman und CEO von Canada Nickel.

Darlehensfazilität

Das Unternehmen hat mit Auramet eine Darlehensfazilität in Höhe von 10 Millionen US$ vereinbart, die voraussichtlich am oder vor dem 14. Oktober 2022 abgeschlossen wird. Das Darlehen ist am 14. Januar 2023 fällig, wird mit einem Zinssatz von 1,00 % pro Monat verzinst und unterliegt einer Bearbeitungsgebühr von 2 %. Bei Abschluss erhält Auramet außerdem 325.000 1-Jahres-Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,52 $ pro Aktie. Die Warrants und die zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Der Abschluss der Kreditfazilität unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Auramet

Auramet ist mit einem Jahresumsatz von über 20 Mrd. USD einer der größten physischen Edelmetallhändler der Welt und bietet allen Teilnehmern der Edelmetallkette - von der Gewinnung und Produktion bis hin zur Herstellung und zum Verbrauch - eine umfassende Palette von Dienstleistungen an. Auramet ist ein Privatunternehmen, das 2004 von einem Team gegründet wurde, das bereits seit 1989 zusammenarbeitet. Ihr Geschäft besteht aus drei Hauptaktivitäten: physischer Metallhandel, Merchant Banking und Beratung. Auramet hat sich dank eines erfahrenen Managementteams, das sich als innovativ und fähig erwiesen hat den Marktteilnehmern in diesem Sektor qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, ein durchweg erfolgreiches und bekanntes Unternehmen im Metallbereich aufgebaut. Auramet kauft Dutzende Millionen Unzen Gold, Silber und Platinmetalle von einer breit gefächerten Basis von Bergbauunternehmen, Recyclingunternehmen und Raffinerien/Schmelzereien. Auramet hat im Bergbausektor bereits Finanzierungsfazilitäten im Wert von über 900 Mio. USD bereitgestellt und beabsichtigt, sein Kapitalanlagegeschäft im Bereich der Edelmetalle und batteriebezogenen Metalle auszubauen. Im Jahr 2022 erhielt Auramet von Ecovadis, einem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, ein Gold Metal Sustainability Rating.