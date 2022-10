ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nike von 124 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts des trüben Ausblicks des Sportartikelherstellers passte Analyst Michael Binetti in einer am Montag vorliegenden Studie seine eigenen Annahmen an. Schlechter als vom Konzern erwartet dürfte die Lage jedoch nicht werden, urteilte der Analyst. Mit einem bevorstehenden Lagerabbau und sich beschleunigenden Trends im September sollten Anleger nun die Kursdelle zum Einstieg nutzen./tav/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 13:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Nike (B) Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,64 % auf 83,65USD an der Börse NYSE.



Rating: Outperform

Analyst: Credit Suisse

Kursziel: 110 US-Dollar