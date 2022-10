Aber aktuell können sich weder an der Wall Street noch in Frankfurt die Pessimisten durchsetzen. Stattdessen müssen sie ihre leerverkauften Positionen glattstellen, was wiederum die Aufwärtsbewegung der vergangenen 24 Stunden erklärt.

Damit hat auch der Deutsche Aktienindex die Möglichkeit, fast idealtypisch sein saisonales Jahrestief am Tag der Deutschen Einheit zu setzen. Dafür aber ist jetzt eine Bodenbildung und ein mehrmonatiger Anstieg nötig, woran vielen Anlegern im Moment ein wenig der Glaube fehlt. Auch der S&P 500 in New York hat die 200-Wochenlinie erneut getestet und es läuft der Versuch, diese wie schon Mitte Juni zu verteidigen. Ob auch dieses Mal eine stärkere Erholungsrally von diesem Niveau aus einsetzt, bleibt abzuwarten.