Düsseldorf (ots) - Die europäische Molkereigenossenschaft Arla Foods, zu dermehr als 1.400 Landwirte in Deutschland gehören, führt einenNachhaltigkeitszuschlag beim Milchgeld für ihre Landwirte ein. Der Zuschlag sollzur Finanzierung und Motivation von Maßnahmen beitragen, die Landwirtebenötigen, um das Ziel von minus 30 Prozent (vs. 2015) bei den CO2e-Emissionenauf den Höfen bis 2030 zu erreichen. Dafür stellt Arla bis zu drei Eurocent jeKilogramm Milch für Nachhaltigkeitsaktivitäten zur Verfügung. Diese ergänzen denbereits bestehenden Zuschlag von einem Eurocent, den die Landwirte für dieÜbermittlung ihrer Klima-Check-Daten erhalten. Bezogen auf die aktuelleMilchmenge der Genossenschaft entspricht dies einer Summe von bis zu 500 Mio.Euro jährlich. In Deutschland gehört das Unternehmen mit zwei großen Milchwerkenin Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Deutschland-Zentrale inDüsseldorf zu den Top 5 in der Molkereibranche und ist mit Marken wie Arla Buko,Arla Skyr und Kærgården sowie Handelsmarken präsent. Arla verfolgt eineambitionierte Nachhaltigkeitsagenda vom Hof bis ins Kühlregal: Bis 2030 sollendie CO2e-Emissionen in den Bereichen Produktion, eigene Logistikflotte undEnergienutzung um 63 % reduziert werden, auf den Arla-Höfen (pro KilogrammMilch), bei externen Logistikdienstleistungen und Verpackungen um 30 %. Bis 2050möchte Arla Netto-Null-CO2e-Emissionen erreichen.Zwei Jahre nachdem Arla einen umfassenden Klima-Check auf 8.000 Betrieben insieben europäischen Ländern eingeführt hat, gehen die Arla-Landwirte einenweiteren wichtigen Schritt, um bei der ökologisch nachhaltigen MilchwirtschaftVorreiter zu sein. Ab dem nächsten Jahr wird der Milchpreis, den jeder einzelneArla-Landwirt von der Molkereigenossenschaft erhält, von seinen Aktivitäten imBereich der ökologischen Nachhaltigkeit abhängen.Die Arla-Genossenschaft führt dafür ein punktebasiertes Modell für denNachhaltigkeitszuschlag ein, das auf den Daten des Klima-Checks aufbaut, umaktuelle und künftige Nachhaltigkeitsaktivitäten in den Betrieben zu belohnen.Der Aufsichtsrat legt jährlich bis zu drei Eurocent pro Kilogramm Milch auf denTisch, um Umweltverbesserungen auf Basis von 19 Faktoren zu finanzieren undvoranzutreiben. Das gesamte Zuschlagpaket umfasst auch den zusätzlichenEurocent, den die Landwirte für die Übermittlung ihrer Klima-Check-Datenerhalten. Im ersten vollen Jahr werden voraussichtlich mindestens 270 Mio. EURüber den monatlichen Milchpreis ausgeschüttet, je nachdem, was die Landwirte imBereich der 19 Faktoren des Modells leisten."Das Modell für den Nachhaltigkeitszuschlag ist ein historischer Meilenstein im