Freedom Battery Metals gibt Änderung des Firmennamens und Börsensymbols sowie Wechsel im Führungsteam bekannt

7. Oktober 2022 – Vancouver, B.C. – Freedom Battery Metals Inc. (CSE: FBAT) („Freedom“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Firmenname in „Reflex Advanced Materials Corp.“ und sein Börsensymbol von „FBAT“ in „RFLX“ geändert wird. Mit der Namensänderung soll betont werden, dass sowohl Lithium als auch Graphit in mehr Anwendungen als nur in Batterien zum Einsatz kommen. Der Terminus „Advanced Materials“ (neuartige Materialien) fasst dieses Konzept gut zusammen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Stammaktien am bzw. um den 14. Oktober 2022 unter dem neuen Firmennamen und Börsensymbol in den Handel starten werden. Die Aktionäre müssen in Verbindung mit der Änderung des Firmennamens und des Börsensymbols nichts unternehmen. Die neue nationale Wertpapierkennnummer (CUSIP) des Unternehmens lautet 75865D107 und die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CA75865D1078.

Des Weiteren freut sich das Unternehmen, die Bestellung von Herrn Paul Gorman zum CEO des Unternehmens bekannt geben zu können. Herr Gorman folgt in dieser Funktion auf Herrn David Bowen, der sich nun neuen Aufgaben widmen, dem Unternehmen aber als Director erhalten bleiben wird. Herr Gorman verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen strategische Initiativen, Finanzen und Unternehmensführung. Er war zuvor in leitender Position für mehrere TSXV-gelistete Firmen mit Spezialisierung auf strategische Metalle tätig. Das Unternehmen freut sich schon darauf, am Übergang zur nächsten Wachstumsphase und im Zuge der weiteren Erschließung seiner Konzessionsgebiete auf dieses Fachwissen zurückgreifen zu können.

Über Freedom Battery Metals

Freedom Battery Metals (CSE: FBAT) ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Unternehmenszweck besteht darin, wirtschaftlich interessante Mineralvorkommen in den Bereichen strategische Metalle und neuartige Materialien aufzufinden und diese – sofern rentabel – zu erschließen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am weiteren Ausbau seines Graphitprojekts Ruby im Beaverhead County in Montana sowie seiner Lithiumkonzession ZigZag Lake im Bergbaurevier Thunder Bay in der Region Crescent Lake in Ontario.