Für Exxon Mobil läuft es. Die Aktie hat ihre Konsolidierung beendet und läuft nun mit großer Dynamik und Vehemenz in Richtung des markanten Juni-Hochs. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung präsentiert sich die Aktie stark verbessert.

In unserer letzten Kommentierung vom 26.09. hieß es unter anderem „[…] Aktuell steht der nicht minder wichtige Unterstützungsbereich um 85 US-Dollar zur Disposition. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie. Ein Bruch dieser Zone wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag und würde zudem weiteres Abwärtspotential in Richtung 80 US-Dollar oder gar in Richtung 76+ US-Dollar eröffnen. Kurzum. Die Luft ist es erst einmal raus. Die Erholung musste einer Abwärtsbewegung weichen. Auf der Unterseite nimmt Exxon Mobil den Bereich um 85 US-Dollar ins Visier. Aber auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 80 US-Dollar oder 76+ US-Dollar ist möglich. Um auf der Oberseite erste Akzente zu setzen, muss Exxon Mobil über die Zone 92 US-Dollar / 93 US-Dollar zurückkehren.“

Aus charttechnischer Sicht hatte Exxon Mobil eine „Schrecksekunde“ zu überstehen, als es für die Aktie unter die 85 US-Dollar ging, drohte für diesen Fall doch eine weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 80 US-Dollar oder gar in Richtung 76+ US-Dollar. Exxon Mobil bekam jedoch im Bereich von 84 US-Dollar Boden unter die Füße und drehte wieder nach oben ab.

Die Erholung gewann rasch an Dynamik. Der Sprung über die Zone 92 US-Dollar / 93 US-Dollar war ein erster Achtungserfolg. Die Bewegung erlangte dadurch weitere Relevanz. Gleichzeitig öffnete sich für Exxon Mobil die Tür in Richtung 100 US-Dollar. Die Aktie lancierte gestern bereits einen ersten Vorstoß über die 100 US-Dollar.

Für Exxon Mobil muss es darum gehen, den Druck auf der Oberseite hochzuhalten und den Ausbruch über die 100 US-Dollar zu manifestieren. Sollte dieses Unterfangen gelingen, steht einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung Juni-Hoch (105,5 US-Dollar) nicht mehr viel im Wege. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf 92 US-Dollar begrenzt bleiben.