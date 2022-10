Plug Power kann sich der aktuellen Gemengelage nicht entziehen. Die Korrektur dominiert weiter. Und sie könnte noch mehr Einfluss auf das Handelsgeschehen gewinnen, droht Plug Power doch nun eine eminent wichtige Unterstützung aufgeben zu müssen.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung am 05.08. bot sich noch ein deutlich freundlicheres Bild. Damals hieß es unter anderem „[…] Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung nimmt Plug Power den Widerstandsbereich um 25 US-Dollar ins Visier. Ein erfolgreicher Ausbruch würde der Aktie weiteres Potential in Richtung 30 US-Dollar eröffnen. Gleichzeitig würde sich damit der Bruch des Abwärtstrends (rot dargestellt) bestätigen. Nichtsdestotrotz könnte das exponierte Kursniveau Gewinnmitnahmen provozieren. Diese sollten idealerweise auf 18,3 US-Dollar begrenzt bleiben.“

Im Fokus des Handelsgeschehens steht aktuell der Bereich 20,0 US-Dollar / 18,3 US-Dollar. Plug Power ist bereits tief in diese Zone eingedrungen und läuft nunmehr Gefahr, diese aufgeben zu müssen.

Mit Blick auf die charttechnische Konstitution wirkt die Aktie angeschlagen. Bezeichnend war der jüngste Erholungsversuch, der es kaum noch über die 200-Tage-Linie geschweige denn über den eminent wichtigen Widerstand von 25 US-Dollar schaffte.

In den USA werden am heutigen Donnerstag (13.10.) die außerordentlich wichtigen US-Verbraucherpreisdaten für September veröffentlicht, die insbesondere im zinssensiblen Technologiebereich für knackige Bewegungen (in jedwede Richtung) sorgen könnten. Eine positive Reaktion auf die Daten wäre wünschenswert. Sollte es Plug Power hingegen nicht gelingen, die 18,3 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen, könnte es auf der Unterseite weiter abwärts gehen. Ein mögliches Bewegungsziel stellt der Bereich um 15 US-Dollar dar.