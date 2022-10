Die Investmentlegende Warren Buffet ist berühmt für die Aussage: “Never bet against America”, also auch in schwierigen Marktphasen long zu bleiben. Ich möchte mir das Zitat zu Eigen machen, auf “Never bet against Germany” abwandeln und drei Aktien vorstellen, die vom Aufstieg der Investmentcommunity in Deutschland extrem profitieren und auf die ich sehr bullish bin. Und auch selbst investiert.



Die Börsen befinden sich seit geraumer Zeit zwar im Korrekturmodus, die Privatanleger im deutschsprachigen Europa aber, die seit 2020 in grossen Scharen zu Investoren und Tradern wurden, sind ganz offensichtlich gekommen um zu bleiben: Die Börsen-Community im Deutschen Sprachraum wächst beständig.

Das hat auch mit einer Reihe von Fintechs zu tun, die den Zugang zu den Märkten nicht nur signifikant billiger gemacht haben, sondern regelrecht demokratisieren.

Während diese Player wie scaleable Capital, Trade Republic, finanzen.net zero und wikifolio nicht notiert sind, gibt es einige interessante börsegehandelte Firmen, um von diesem Trend zu profitieren:



Smartbroker Holding ist beispielsweise an den deutschen Börsen gelistet. Der Betreiber des neobrokers smartbroker vereint unter einem Dach nicht nur den gemessen an den Assets under Custody von 8.4 mrd Euro grössten next-generation Broker Deutschlands, sondern ist auch Betreiber der grössten deutschen Finanzcommunity mit dem Portal wallstreet:online und im Finanzmedien-Bereich der grösste Betreiber von verlagsunabängigen Finanzportalen im deutschsprachigen Europa (unter anderem gehören ariva.de und finanznachrichten.de zur smartbroker Holding).



Während weder wikifolio noch trade republic notiert sind, ist es die Lang&Schwarz Aktie sehr wohl. Die Düsseldorfer Fintech-Schaufelmanufaktur ist der Abwickler im Hintergrund und tritt bspw bei wikifolio sowohl als Emittent & Market Maker der Zertifikate auf, als auch als alleiniger Marktplatz, auf dem wikifolios handeln können. Durch den Set Up ist sichergestellt dass jedes Wachstum bei wikifolio bei Lang & Schwarz die Kassen klingeln lässt. Ähnlich verhält es sich mit Trade Republic. Der erfolgreiche neobroker wickelt Orders und auch Sparpläne exklusiv über Lang&Schwarz ab. Die Internationalisierungs-Strategie von Trade Republic wird damit automatisch für mehr Orders und damit mehr Erlöse bei Lang & Schwarz beitragen.



Baader Bank hat erst vergangene Woche einen Ausblick auf die Q3 Zahlen veröffentlicht. Trotz des aktuellen schwierigen Umfeldes konnte auch im Q3 ein Gewinn erwirtschaftet werden. Das Wachstum selbst ist dabei ungebremst: Mittlerweile betreut die Bank mehr als 700,000 Kundendepots. Das sind knapp 40% mehr als noch zu Jahreswechsel. Baader ist entlang der Fintech- & Börsecommunity im Deutschen Sprachraum perfekt positioniert. Die Bank ist die Abwicklungsstelle für beispielsweise scaleable capital aber auch finanzen.net zero. Aber seit kurzem auch für den Heavy Trading Broker sino (der wiederum Trade Republic “Entdecker” und Seedmoney Geber war. Die Welt ist klein) Die Bank investiert massiv in die hauseigene IT und hat die Kapazitäten Kundenorders auszuführen seit Ende 2020 mehr als verzehnfacht. Ein Erfolg, der aber nicht zum Ausruhen genutzt wurde, sondern zum Ausrufen gleich des nächsten 10mal Baader Programmes – die Kapazitäten werden nochmal verzehnfacht, um im Vergleich zu Ende 2020 also bald 100mal so viele Transaktionen ausführen zu können. Neben dem Fintech-Geschäft ist Baader Bank aber entlang der gesamten Investmentbanking Wertschöpfungskette aktiv. Die Bayern sind eine der führenden Abwicklungsbanken für unabhängige Vermögensverwalter, aktiver Market Maker an den deutschen Börsen und in vielen Wertpapieren an der GETTEX sogar exklusiver Market Maker (die GETTEX wiederum ist der Hauptmarktplatz über den scalable capital und finanzen.net zero ihre Orders abwickeln – der Kreis schliesst sich). Abgerundet werden die Aktivitäten mit dem Angebot als Zahlstelle für Wertpapieremissionen in Clearstream sowie Authorised Participant Dienstleistungen für ETF Emittenten. So nutzt z.B. “meine” iMaps ETI AG die Baader Bank sowohl als Zahlstelle für unsere Zertifikateemissionen, als auch den Orderdesk zum Hedging traditioneller Assets, als auch die Market Making Infrastruktur für unsere eigenen Quoten in Stuttgart.



iMaps-Fazit: Die drei Unternehmen Baader Bank, Lang & Schwarz und smartbroker Holding haben einiges gemeinsam. Insbesondere haben sich die drei zu den zentralen Schaltstellen der deutschen Privatanleger-Community gemausert. Gemeinsam ist auch allen Dreien, dass die Aktien massiv korrigiert haben und weit vom 2-Jahreshoch entfernt notieren. Last but not least: Gemeinsam ist auch allen drei Aktien, dass sie prominent im iMaps AktienTipp Community ETI Zertifikat gewichtet sind. Sie bilden den Part “Community” innerhalb des Zertifikates ab und zu den aktuellen Kursen wurde die Gewichtung bewusst nocheinmal höher geschraubt als das langfristige Kerninvestment allein ausmachen soll. Ich bin auf alle drei Aktien extrem bullish und halte eine Verdreifachung für realistisch, wobei ich auf Baader Bank am allerbullishten bin, bei der ich persönlich auch bei einer Verdreifachung auf zehn Euro noch immer kein einziges Stück abgeben würde! Folgerichtig ist Baader Bank nun auch das neue Top-Gewicht im iMaps AktienTipp Community ETI Zertifikat.

Hinweis in eigener Sache: Bei den Zertifikate Awards Deutschland ist iMaps als Zertifikatehaus des Jahres und das iMaps AktienTipp Community ETI als Zertifikat des Jahres in der Publikumsabstimmung nominiert. Ich freue mich natürlich über jede Stimme für iMaps sowie iMaps AktienTipp Community ETI Zertifikat. Unter allen Teilnehmern gibt es auch ein Wochenende in Berlin für zwei Personen zu gewinnen. Zur Abstimmung geht es hier:



https://www.zertifikateawards.de/umfrage?ref=iMAPS02



Disclaimer: Die in dieser Rubrik vorgestellten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschliesslich Informationszwecken.

Der Basisprospekt für das Emissionsprogramm derivativer Wertpapiere der iMaps ETI AG wurde von der FMA Liechtestein gebilligt und steht auf der Website der Emittentin, http://www.imaps-capital.com/etis gratis zur Verfügung. Vor einem Investment sollten immer sämtliche Dokumente gelesen und verstanden werden und/oder ein konzensionierter Investmentberater konsultiert werden.



Conflict of Interest Disclaimer: Wie im Artikel beschrieben bin ich auch persönlich in den genannten Aktien investiert, was einen Interessenskonflikt auslösen könnte