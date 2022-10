Xi hat Schlüsselpositionen im obersten Entscheidungsgremium des Landes mit seinen Anhängern besetzt. Anleger fürchten nun, dass China die "Zero Covid"-Strategie und die marktfeindliche Politik, hier vor allem die harte Linie gegenüber Technologieunternehmen, beibehalten könnte.

In den USA notierte China-ADRs notieren vorbörslich leicht im Plus. Bereits in Hongkong folgten heute auf die massiven Panikverkäufe vom Montag Kursgewinne. Der Hang Seng Tech-Index kletterte um drei Prozent. Aktien großer Internetunternehmen wie Alibaba, JD.com und Pinduoduo legten um jeweils mindestens zwei Prozent zu.