DAX - Erholung könnte um 13.450 Punkte auslaufen

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang Oktober bis Ende Dezember aufwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Auch diesmal könnte der DAX in diesem Bereich sein Verlaufshoch bilden. Am heutigen Mittwoch steht vor allem der US-Leitzinsentscheid am Abend um 19:00 Uhr im Fokus der Investoren. Ökonomen rechnen damit, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins erneut um 75 Basispunkte anheben wird, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen.

