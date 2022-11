Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gehört heute zu den Gewinnern im SDAX. Der Mehrheitsaktionär Busch-Gruppe will den Vakuumpumpen-Hersteller übernehmen. Busch strebe "einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Pfeiffer" an, heißt es in einer am Sonntagabend veröffentlichten Ad-hoc Mitteilung.



Die Aussicht auf ein Pflichtangebot und eine Garantiedividende sorgte für ordentlich Rückenwind bei der Aktie. Im Xetra-Handel gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie zweitweise bis zu 27 Prozent hinzu. Kurzzeitig kostete ein Anteilsschein mehr als 175 Euro. Anfang August hatte die Aktie noch rund 155 Euro gekostet.