DATRON bleibt auch in Q3 auf Kurs, Guidance oberseitig bestätigt

In Q3 konnte die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) sowohl beim Umsatz (EUR 14,9 Mio.; +4,1%) als auch beim Auftragseingang (EUR 14,7 Mio.; +5,2%) zulegen. Die Book-to-Bill-Ratio nach 9 Monaten liegt mit 1,12 weiter klar im expansiven Bereich. Die Q3-Book-to-Bill-Ratio liegt zwar knapp unter 1, was aber wegen möglicher Stichtagseffekte nicht überinterpretiert werden sollte. Die Q4-Umsatz-Guidance (EUR 13,5 Mio. bis EUR 15,5 Mio.) impliziert im Mittel ein leichtes Wachstum gegenüber dem Q4 2021er-Wert (EUR 14,2 Mio.). Der Ausblick wurde bestätigt, die untere Bandbreite bei Umsatz, Auftragseingang und EPS sogar moderat angehoben. Wir belassen unsere Schätzungen, die weiterhin innerhalb der Guidance liegen, unverändert. Fundamental scheint uns die DATRON-Aktie mit einem KGV2022 von 9,85 und einem EV/Umsatz2022 von 0,45 weiterhin attraktiv (Peer Group: 13,61 bzw. 0,76). Wie den DD-Mitteilungen zu entnehmen ist, hat der CEO im September Kurse um EUR 9,50 genutzt, um die eigene Position in DATRON- Aktien aufzustocken.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 16,11. Unsere Empfehlung lautet weiterhin 'Kaufen'.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25855.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Die DATRON Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 9,80EUR an der Börse Tradegate.