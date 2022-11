WARBURG RESEARCH stuft HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Das aus eigener Kraft erwirtschaftete operative Ergebnis (Ebitda) sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Profitiert habe der Hersteller von Druckmaschinen vor allem von Anlagen für den Verpackungsdruck (Packaging)./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +17,02 % und einem Kurs von 1,774EUR an der Börse Tradegate.