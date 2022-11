Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Marathon Oil befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer eminent wichtigen Phase. Im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hat sich die Konstellation deutlich aufgehellt.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 07.10. hieß es unter anderem „[…] Die nächsten Handelstage könnten richtungsweisenden Charakter haben. Gelingt es Marathon Oil, nun auch den Widerstand bei 28,5 US-Dollar zu knacken, könnte es für die Aktie bis in Richtung Juni-Hoch, das damals bei knapp 32,5 US-Dollar markiert wurde, gehen. Mit Blick auf die zurückliegende Kursrally könnten aber auch mit Erreichen des Widerstands Gewinnmitnahmen aufkommen. Solange sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 25 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“.

In der Tat hatten die folgenden Handelstage richtungsweisenden Charakter für die Aktie. Marathon Oil gelang es, den damals relevanten Widerstandsbereich um 28,5 US-Dollar zu überwinden. Damit installierte sich ein frisches Kaufsignal, das auch gleich seine Wirkung entfalten konnte. Marathon Oil setzte den Weg unbeirrt fort und erreichte schließlich den Bereich um 32,5 US-Dollar und damit das markante Juni-Hoch.

Noch tut sich Marathon Oil schwer damit, die Zone entscheidend zu überwinden und hinter sich zu lassen. Entsprechende Versuche erlangten bislang keine Relevanz. Sollte es der Aktie doch noch gelingen, würde ihr eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 35 US-Dollar / 37 US-Dollar winken. Dieser Kursbereich erlangte in den Jahren 2013 und 2014 eine gewisse Relevanz. Auf der Unterseite gilt nunmehr das Hauptaugenmerk dem Bereich von 28,5 US-Dollar. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf diesen Bereich begrenzt bleiben.

Unter fundamentalen Aspekten standen zuletzt die frischen Quartalsergebnisse des Unternehmens im Fokus. Marathon Oil gab den Umsatz für das Septemberquartal 2022 mit 2,25 Mrd. US-Dollar an, nach 1,45 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2021. Unterm Strich verblieb ein Gewinn in Höhe von 817 Mio. US-Dollar, nach 184 Mio. US-Dollar in Q3 / 2021.