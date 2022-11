Erst stand ein Streit zwischen zwei Milliardären im Raum, dann kam es zu einem Zusammenbruch des FTX-Token FTT, an den sich seit heute Nacht Vorwürfe der möglichen Veruntreuung von Kundengeldern durch FTX und laufende Ermittlungen der US-Behörden anschließen. Was wir sehen, ist eine weitere Beschädigung des Vertrauens in Kryptowährungen. Die Abwicklung von FTX dürfte die digitalen Assets über einen Zeitraum von mehreren Wochen belasten. Die Kryptowährungen Solana, Ethereum und Bitcoin sind im Moment ein fallendes Messer, von Bodenbildungen ist weit und breit nichts zu sehen.

Der Deutsche Aktienindex zeigt Robustheit gegenüber den Turbulenzen am Markt für Kryptowährungen. Nachdem die Zwischenwahl kein sofortiges Ergebnis gebracht hat, verlagert sich jetzt das gesamte Interesse auf die US-Inflationsdaten, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Sie werden entscheiden, wo Anleger den Gipfel der Zinsanhebungen der US-Notenbank sehen. Im Moment liegt dieser bei 5,25 Prozent im März 2023. Dass die Fed dann eine Pause macht, ist abhängig von der Inflation. Es muss sich jetzt bestätigen, was die Frühindikatoren bereits indizieren: dass der Hochpunkt der Inflation erreicht ist. Ein Zinsgipfel im Frühjahr ist nur möglich, wenn es jetzt einen Gipfel bei der Inflation gibt.