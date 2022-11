Die am gestrigen Donnerstag (10.11.) veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten haben dem Edelmetallsektor „Leben eingehaucht“. Auch Platin konnte von der neuen Gemengelage profitieren. Seit unserer letzten Kommentierung zu Platin hat sich einiges getan.

Rückblick. In der Kommentierung vom 21.10. hieß es unter anderem „[…] Ein (vorerst letzter) Vorstoß endete für Platin Anfang Oktober im Bereich des September-Hochs bei 940 US-Dollar. Im Ergebnis zeichnet sich damit eine kleine Doppeltopformation ab, die allerdings noch nicht bestätigt wurde. Hierzu müsste es für Platin unter die 850 US-Dollar / 840 US-Dollar gehen. Einen solchen Rücksetzer konnte das Edelmetall bislang allerdings vermeiden. Zuletzt verlagerte sich das Handelsgeschehen wieder über den Bereich von 900 US-Dollar, sodass man die Preisentwicklung der letzten Wochen auch in das Korsett einer ansteigenden Dreiecksformation (orange dargestellt) pressen könnte. Diese Formationen sind durchaus ambivalenter Natur. Sollte es zu einer Auflösung des Dreiecks über die Oberseite kommen (940 US-Dollar = Bereich des potentiellen Doppeltops), wäre das aus charttechnischer Sicht für Platin ein wichtiger Achtungserfolg. In diesem Fall könnte es zu einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 967 US-Dollar oder gar 1.000 US-Dollar kommen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Platin unter die 880 US-Dollar gehen. Bei einem Rücksetzer unter die 840 US-Dollar würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig werden. […]“.



In der Folgezeit löste Platin die thematisierte ansteigende Dreiecksformation (rot dargestellt) auf. Das Edelmetall entwickelte daraufhin veritable Aufwärtsdynamik. Der Widerstand bei 967 US-Dollar (IV) wurde geknackt. Auch das nächste Bewegungsziel bei 1.000 US-Dollar (III) konnte zügig erreicht und auch überwunden werden. Die US-Verbraucherdaten gaben dem Edelmetall den nötigen Schwung, um sich möglicherweise entscheidend von der Marke lösen zu können.

Aktuell steht der eminent wichtige Widerstandsbereich um 1.033 / 1.050+ US-Dollar (orange dargestellt) im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es Platin nunmehr gelingen, das Momentum aufrechtzuerhalten und auch die 1.050 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, würde sich dem Edelmetall weiteres Aufwärtspotential in Richtung 1.100 US-Dollar (II) oder gar in Richtung 1.180 US-Dollar (I) eröffnen. Rücksetzer sollten in der aktuellen Konstellation auf 1.000 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls wäre Obacht geboten…