GOLDMAN SACHS stuft ALSTOM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Alstom nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Resultate hätten auf breiter Basis die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Sie rechnete mit einer deutlich positiven Kursreaktion nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung und angesichts einer hohen Leerverkaufsquote der Aktien./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 07:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +6,17 % und einem Kurs von 24,95EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18,50

Kursziel alt: 18,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m