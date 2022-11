UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. In der vergangenen Woche habe der Software-Hersteller dreimal Preise für seine Produkte geändert, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze nun eindeutig stärker als in den vergangenen Jahren auf den Preis als Umsatztreiber./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 04:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 04:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 234,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m