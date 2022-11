PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen sind am Dienstag mehrheitlich mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Nur in Prag ging es leicht nach unten. Die polnische Industrie entwickelte sich im Oktober weniger stark als erwartet. Die ungarische Zentralbank tastete ihre Leitzinsen unterdessen nicht an.

Weltweit waren Ölwerte gefragt, nachdem die Preise für Rohöl wieder deutlich zulegten. In China sorgen erhöhte Corona-Infektionszahlen hingegen für eine neue Lockdowns. Zudem wird bereits mit Spannung auf das Protokoll der US-Notenbank Fed gewartet, das am Mittwochabend präsentiert wird.