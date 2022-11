Bereits unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle mit „Im Korrekturmodus“. Damals steuerte der Preis die eminent wichtige Unterstützungszone 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar an.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Nach unserer letzten Kommentierung schwang sich Baumwolle zwar noch einmal zu einem Erholungsversuch auf, doch dieser ließ von Beginn an wichtige Attribute, wie Durchschlagskraft vermissen, was wiederum für die derzeit schwache technische Verfassung spricht. Und so kam es dann, wie es kommen musste. Noch vor dem Erreichen des relevanten Preisbereiches um 1,0 US-Dollar fiel der Vorstoß in sich zusammen. Aktuell nimmt Baumwolle Kurs auf die bereits zuletzt thematisierte Unterstützungszone 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar. Sollte es zum Bruch kommen (die Vehemenz des aktuell zu beobachtenden Rücksetzers mahnt zur Vorsicht), würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 0,70 US-Dollar eröffnen. Weiterhin gilt: Erst ein Vorstoß des Baumwollpreises über die 1,0 US-Dollar hinweg würde das Chartbild etwas entspannen.[…]“

Um die spannende charttechnische Lage adäquat darzustellen, haben wir erneut einen 3-Jahres-Chart bemüht.

Es kam, wie es kommen musste. Der Abwärtsdruck wurde so stark, dass Baumwolle unter die Zone 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar gedrückt wurde. Damit installierte sich ein weiteres Verkaufssignal. Das für diesen Fall skizzierte Bewegungsziel von 0,70 US-Dollar wurde fast erreicht. Baumwolle drehte knapp darüber liegend nach oben ab und lancierte einen Erholungsversuch. Dieser ist allerdings noch mit Vorsicht zu genießen, gelang es ihm bislang noch nicht, wichtiges Terrain zurückzuerobern. So würde erst ein Comeback des Baumwollpreises oberhalb von 1,0 US-Dollar die Lage beruhigen.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der am 09.11. veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für November des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle im Großen und Ganzen neutral aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 mit 85,64 Mio. Ballen einen leicht höheren Wert für die Lagerendbestände für Baumwolle vor, als noch im Oktober-Bulletin mit 85,26 Mio. Ballen. Für das Erntejahr 2022 / 2023 fielen die Veränderungen ähnlich marginal aus aus. Wurden im Oktober-Bulletin noch Lagerendbestände in Höhe von 87,87 Mio. Ballen erwartet, waren es im aktuellen November-Report 87,27 Mio. Ballen. Unterm Strich wird dennoch für das Erntejahr 2022 / 2023 ein Überschuss am Markt erwartet.

Kurzum. Für Baumwolle läuft aus charttechnischer Sicht eine wichtige Phase. Um das Chartbild aufzuhellen und die Situation zu entspannen, bedarf es eines Vorstoßes über die 1,0 US-Dollar. Zuletzt scheiterte Baumwolle bereits an den 0,90 US-Dollar, was wiederum zur Vorsicht mahnt. Ein Rücksetzer unter die 0,70 US-Dollar würde aus charttechnischer Sicht das Startsignal zur Ausdehnung der Korrekturbewegung geben.