NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev von "Underweight" auf "Overweight" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 70 Euro angehoben. Analyst Jared Dinges gibt in einer am Montag vorliegenden Studie seine seit 2017 überwiegend negative Einschätzung zum Brauereikonzern auf. Er sieht nun Chancen für eine überdurchschnittliche Gewinnentwicklung und neue Optionen dank schnellen Schuldenabbaus./ag/ajx

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,86 % und einem Kurs von 56,48EUR gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 70 Euro