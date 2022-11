Apple wird zum Problem nicht nur für den Nasdaq, sondern als das Schwergewicht nach Marktkapitalisierung für die US-Aktienmärkte insgesamt! Heute belasten Berichte, wonach deutlich weniger iPhones transportiert werden, den Nasdaq. Apple ist der letzte große "General", der noch nicht "erschossen" wurde - anders als die anderen großen US-Tech-Konzerne. Blickt man auf den Chart des iPhone-Herstellers, so ist noch viel Potential nach unten: kurz vor dem Corona-Crash Anfang 2020, als der Leitindex S&P 500 sein Allzeithoch erreichte, stand die Aktie bei 80 Dollar, hat sich also fast verdoppelt (trotz der Schwäche zuletzt). Vor allem aber stellen sich Fragen in Sachen ESG - die Aktie ist in ESG-Fonds das Schwergewicht schlechthin, aber wichtiger Teil des chinesischen Ausbeutungs- und Unterdrückungsapparats..

Hinweise aus Video:

