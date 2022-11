Der Dezember könnte für Aktien noch mehr bereithalten. Historisch gesehen gehörte dieser Monat zu den besten in der Vergangenheit. Laut Dow-Jones-Marktdaten kletterte der S&P 500 im Dezember im Durchschnitt etwa 1,7 Prozent nach oben seit 1928, schreibt das Finanznachrichtenportal Barron’s. Demnach könnte die Dezember-Party an Anlegern liegen, die ihr über das Jahr ersparte Geld mit Aktien vermehren wollen für ihre Rente. Somit fließt neues Geld in den Markt.

Die großen US-Indizes haben sich im November wacker geschlagen in Anbetracht der zurzeit herrschenden makroökonomischen Bedingungen. Der S&P 500 stieg um 2,2, der Dow Jones um 3,4 und der Nasdaq Composite hielt sich bei plus minus null Prozent. Die zuletzt aufkeimende Hoffnung einer weniger aggressiven Zinspolitik der Fed war der ausschlaggebende Punkt.

"Auch der Index [S&P 500] verzeichnet in der Zeit nach Thanksgiving mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Nettogewinn. In den vergangenen 80 Jahren sprang immer im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent ein Kursplus heraus", zitiert Barron’s Chris Larkin, Managing Director of Trading bei ETrade.

Doch man sollte sich nicht nur auf die Historie verlassen. Das Jahr war bisher alles andere als normal. Die Märkte sind so volatil wie lange nicht mehr. Es gibt Marktdaten, die Analysten und Experten weiterhin skeptisch machen. Spannend bleibt beispielweise die Inflationsentwicklung. Im Oktober lag die Teuerungsrate bei 7,7 Prozent. Die neuen US-Verbraucherpreise kommen am 13. Dezember. Weitere Hinweise, ob die straffe Zinspolitik bis zum Ende des Jahres Bestand hat, könnte die heutige Rede vom Fed-Chef Jerome Powell geben. Der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank steht am 13./14. Dezember an.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion