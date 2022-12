Variierende Spielphasen erfordern allerdings punktuelle Anpassungen und flexible Reaktionen. Nicht selten zieht sich eine Mannschaft in einer hektischen Phase in die eigene Hälfte zurück, um sich zu stabilisieren und Ruhe ins Spiel zu bringen.

25.08.2022 - Wie bei einer Fußballmannschaft zeichnet sich auch ein Mischfonds durch viele verschiedene Stärken aus. Unterschiedliche Anlageklassen ergänzen einander mit individuellen Fähigkeiten und werden so zu einem schlagkräftigen Team.

Schlussendlich kommt es auf den Trainerstab bzw. die Fondsmanager an, wie sie auf Unsicherheiten im Spiel bzw. an der Börse reagieren. Beispielsweise durch Stärkung der Abwehr - was sich unter anderem durch eine höhere Liquidität als üblich zeigt. Auch wenn eine defensivere Aufstellung zwar kein berauschendes Torfest bietet, erzeugt sie die nötige Ruhe und Stabilität, von der aus ein Sieg angepeilt werden kann. Liquidität bietet zwar keine Performance, hat aber auch keinen Drawdown oder Schwankungen.

Dieses aktive Management zeigt, dass ein Mischfonds mittel- bis langfristig das Ziel der Wertentwicklung verfolgt und die Möglichkeit eröffnet, flexibel zu reagieren, um situativ Anpassungen vorzunehmen.









Wie das in der Praxis aussehen kann, erklärt Daniel Röger anhand eines selbstgemachten Fussball-Flammkuchens in der "antea Investment-Küche" .