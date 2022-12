Jazz Pharmaceuticals fand durch die milliardenschwere Übernahme von GW Pharmaceuticals Eingang in den Cannabis-Sektor. Damit ergänzte das Unternehmen die ohnehin bereits ansehnliche Produktpipeline. Das von GW Pharmaceuticals entwickelte cannabidiolbasierte Präparat Epidiolex/Epidyolex erweist sich mittlerweile für Jazz Pharmaceuticals als robuster Umsatzbestandteil; wie auch die Anfang November präsentierten Q3-Daten beleg(t)en. Auf die Daten selbst gehen wir in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe detaillierter ein. Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 12.10. zu Jazz Pharmaceuticals hieß es unter anderem „[…] Jazz Pharmaceuticals muss in den kommenden Tagen / Wochen nachsetzen und einen Vorstoß über die 140 US-Dollar lancieren. Sollte es hierzu kommen, würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 150 US-Dollar eröffnen. Das, was aus charttechnischer Sicht allerdings nicht passieren darf, ist ein Rücksetzer unter das Niveau des letzten Verlaufstiefs (125,3+ US-Dollar). Sollte es hierzu kommen, wäre das Thema Bodenbildung erst einmal vom Tisch.“.

Nach einem erneuten Test der 130 US-Dollar gelang Jazz Pharmaceuticals schließlich der möglicherweise entscheidende Vorstoß über die 140 US-Dollar.

In der Folgezeit verhielt sich die Aktie „lehrbuchmäßig“. Der erste Vorstoß endete noch vor dem Erreichen der 150 US-Dollar. Es kamen Gewinnmitnahmen auf. Jazz Pharmaceuticals lief noch einmal das Ausbruchsniveau an. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass es Jazz Pharmaceuticals gelang, die 140 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Dieses „Spielchen“ konnte im Anschluss mehrere Male noch beobachtet werden.

Zuletzt konnte sich Jazz Pharmaceuticals deutlicher von den 150 US-Dollar absetzen. Damit wurde auch die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt; ein weiterer positiver charttechnischer Aspekt.

Aktuell ist Jazz Pharmaceuticals drauf und dran, den bis dato dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt), der sich ausgehend von der kleinen, im April dieses Jahres etablierten Doppeltop-Formation ausgebildet hatte, zu attackieren. Eine Ausdehnung der Bewegung über das massive Widerstandscluster 160 US-Dollar / 162 US-Dollar hinweg würde dieses Vorhaben vorantreiben. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 150 US-Dollar begrenzt.