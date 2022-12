Angesichts der Energieknappheit unter fossilen Brennstoffen richtet sich der Fokus der Investoren zunehmend wieder auf erneuerbare Energien, hiervon profitierte zuletzt auch SMA Solar überdurchschnittlich. In der abgelaufenen Handelswoche gelang es sogar frische Jahreshochs zu markieren, nun rücken wieder die Verlaufshochs aus 2021 um 71,80 Euro in den Fokus. Die erfolgreiche Auflösung einer inversen SKS-Formation aus 2021/2022 birgt sogar noch sehr viel höheres Kurspotenzial.

Technisch steht einem weiteren Lauf der SMA-Solar-Aktie zunächst in den Bereich von 67,55 Euro und darüber die Jahreshochs aus 2021 bei 71,80 Euro kam etwas im Wege. Eine vollständige Auflösung der SKS-Formation könnte sogar Aufwärtspotenzial an 75,50 Euro bereithalten. Aber selbst für die kleineren Schritte wäre ein Investment über passende Scheine eine große Bereicherung für das Depot. Achtungszeichen würden dagegen erst unterhalb von 55,00 Euro aufkreuzen, in diesem Szenario müssten Abschläge auf 51,10 und darunter sogar das Niveau um den EMA 50 bei 47,82 Euro einkalkuliert werden.

SMA Solar AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: