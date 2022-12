War das nur ein kleiner Rückschlag gestern für Dax und S&P 500? Eine kurze Unterbrechung der ansonsten intakten Jahresendrally auch beim seit Wochen starken Dax? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht sehr hoch. Der Leitindex S&P 500 ist an seiner seit Jahresbeginn gültigen Abwärtstrendlinie gescheitert, Dollar und Renditen haben entscheidende Unterstützungsniveaus erreicht. Nun dürften die Märkte fieberhaft auf die Daten zur US-Inflation am nächsten Dienstag sowie auf die Fed-Entscheidung (und Powells PK) am kommenden Mittwoch warten - spätestens dann dürfte die Entscheidung fallen. Blickt man auf die verschiedenden Indikatoren, dann ist wahrscheinlich, dass sich die gesteern begonnene Abwärtsbewegung fortsetzen wird. Und das aus zwei fundamentalen Gründen: die Inflation dürfte "stickier" und die Fed weniger freundlich sein als derzeit eingepreist..

Hinweise aus Video:

1. Aktien: Michael Wilson – bester Prognostiker der Wall Street verkauft

2. Preisobergrenze für Öl aus Russland 60 Dollar – was das genau bedeutet

Das Video "Dax, S&P 500: Nur ein Rückschlag für die Jahresend-Rally?" sehen Sie hier..