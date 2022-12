Quantum setzt Gespräche über strategische Partnerschaften und Finanzierungsmöglichkeiten mit großen Automobilherstellern und Exempt Market Dealers fort

Nachdem das Unternehmen eine erste Interessensbekundung eines weltweiten Automobilherstellers einer Reihe von Elektro- und Hybridfahrzeugen erhalten hat, knüpft es weiterhin Kontakte zu Fahrzeug- und Antriebsherstellern, um das Bewusstsein für seine Entwicklung im Bereich der Erschließung/Produktion von Batteriemetallen zu erhöhen. Mit über 90 Modellen von Elektrofahrzeugen, die derzeit in Kanada von mehr als 20 Herstellern angeboten werden, positioniert sich das Unternehmen als ein führender Abnehmer von Kobalt- und Lithium-Rohstoffen, nachdem die Nutzung und die Nachfrage weiter steigen. Ein weiterer wichtiger Verbrauchsfaktor ist der Bedarf an Ersatzbatterien für die derzeit im Besitz befindlichen Elektrofahrzeuge.

Das Cobalt Institute geht davon aus, dass die Kobaltnachfrage in den nächsten fünf Jahren auf etwa 320.000 Tonnen jährlich steigen wird, was fast einer Verdoppelung des Gesamtverbrauchs im Jahr 2021 entspricht, wobei 70 % dieses Wachstums auf Elektrofahrzeuge entfallen. „Angesichts des erwarteten Anstiegs der Nachfrage nach den Mineralen Kobalt und Lithium sondiert das Unternehmen weiterhin verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, um seine Explorationspläne auszubauen“, so Marc Momeni, Chief Executive Officer von Quantum Battery Metals Corp. „Quantum bemüht sich aktiv um Finanzierungsoptionen, um die bestehenden Produktionskapazitäten seiner aktuellen Projekte zu erweitern und Projekte im Entwicklungsstadium in Produktion zu bringen.“