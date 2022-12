EUR/USD erreicht wichtiges Kursziel

von Sven Weisenhaus

Die Aktienmärkte stecken weiterhin in ihrem Dornröschenschlaf. Etwas mehr Bewegung herrscht dagegen derzeit an den Devisenmärkten. So konnte der EUR/USD zum Beispiel jüngst auf ein neues Hoch in der laufenden Kurserholung steigen (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart).