BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5,25 Euro belassen. Vor einem Monat sei er überrascht gewesen davon, dass die Nachfrage nach Flugtickets nicht nachlässt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mitte Dezember sei dies immer noch der Fall, die Buchungen seien robust trotz der schlechteren Konjunkturaussichten. Der Sektor werde aber derzeit von Anlegern gemieden wegen Kaufkraft-Unsicherheit./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2022 / 21:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / 05:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 7,733EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alexander Irving

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5,25

Kursziel alt: 5,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m