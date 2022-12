Da überrascht heute die Bank of Japan, bislang der Garant für eine lockere Geldpolitik, mit der Entscheidung, die Spanne für die langfristige Anleiherendite auszuweiten.

Die Entscheidung ist ein Hinweis darauf, dass auch in Japan bald eine Straffung der Geldpolitik anstehen könnte. Auch in Japan gibt es ein Problem mit anziehenden Preisen, wenngleich nicht auf so hohem Niveau wie hierzulande. Die Bank of Japan bereitet sich also ebenfalls auf eine Normalisierung ihrer Geldpolitik vor. Ein Schock für die Börse, denn ihre Tiefzinspolitik dient professionellen Anlegern als Beleihungswährung. Sie nehmen günstige Kredite in Japan auf und investieren sie etwa in Technologieaktien in New York oder anderen Erdteilen.