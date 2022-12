Southwest Airlines verbuchten Kursabschläge von 4,8 Prozent. Die Fluggesellschaft musste wegen des harschen Winterwetters in weiten Teilen der Vereinigten Staaten allein am Montag fast 3000 Flüge absagen. Damit war Southwest für fast drei Viertel aller Ausfälle in den USA verantwortlich. Das US-Verkehrsministerium kündigte eine Untersuchung der Ausfälle und Verspätungen an und nannte diese "inakzeptabel".

So verlor denn auch der technologielastige Nasdaq 100 zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss 1,25 Prozent auf 10 848,02 Zähler. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,28 Prozent auf 3834,18 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial schlug sich besser mit plus 0,27 Prozent auf 33 294,82 Punkte.

NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere Corona-Lockerungen in China haben am Dienstag nach Weihnachten am New Yorker Aktienmarkt ein gemischtes Bild hinterlassen. Die Ankündigung der chinesischen Regierung, die Quarantänepflicht für Reisende in das Land zu beenden, war vor allem den Kursen von Technologiewerten keine Stütze. Denn die damit einhergehenden besseren Wirtschaftsaussichten ließen die Sorgen vor einer hohen Inflation wieder größer werden und die Renditen am Anleihemarkt steigen, worunter die zinssensiblen Aktien von Technologiefirmen für gewöhnlich leiden.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer